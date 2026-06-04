Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια της Τσέλσι, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Μπόμπι Τάμπλινγκ, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου και επί δεκαετίες ο κορυφαίος σκόρερ των «μπλε».

Ο θρυλικός επιθετικός άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μακρά ασθένεια στο Κορκ της Ιρλανδίας, σκορπίζοντας θλίψη τόσο στην Τσέλσι όσο και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Τάμπλινγκ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη εποχή στο Στάμφορντ Μπριτζ, με το όνομά του να παραμένει χαραγμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.

Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία στο Στάμφορντ Μπριτζ

Ο Τάμπλινγκ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Τσέλσι το 1959, σε ηλικία μόλις 17 ετών, και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της ομάδας. Σε δέκα χρόνια παρουσίας στο Λονδίνο σημείωσε 202 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που παρέμεινε ακατάρριπτη για 47 ολόκληρα χρόνια, μέχρι να τον ξεπεράσει ο Φρανκ Λάμπαρντ το 2013.

Παρά την απώλεια του απόλυτου ρεκόρ, εξακολουθεί να κατέχει την κορυφή των σκόρερ της Τσέλσι στο πρωτάθλημα, με 164 τέρματα, ενώ υπήρξε και ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία της Football League όταν οδήγησε τους «μπλε» στην άνοδο το 1963.

Η πορεία μετά την Τσέλσι και τα συγκινητικά αντίο

Μετά την αποχώρησή του από την Τσέλσι αγωνίστηκε στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στην Ιρλανδία με τις Κορκ Σέλτικ, Γουότερφορντ, Σάμροκ Ρόβερς και Κορκ Άλμπερτς. Μάλιστα, βοήθησε την Κορκ Σέλτικ να κατακτήσει το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας της το 1974.