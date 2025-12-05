Δημοφιλή
- 1
Πήγαν για ποτό
- 2
Όργιο φημών για εμπλοκή λογιστών της Μαρίας Αγγελικούση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός
- 3
ΑΦΜ για πολυκατοικίες: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πώς να το αποκτήσετε
- 4
Ανακαίνιση κατοικίας: Όλα τα προγράμματα που προσφέρουν επιδότηση έως και 90%
- 5
Εφορία: Φύλλο και φτερό εκατοντάδες υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και χρηματικών δωρεών
- 6
Σφοδρή σύγκρουση αγροτών και αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνοι ελιγμοί και εντάσεις στο αεροδρόμιο
- 7
«Η Ευρώπη οδεύει σε πολιτισμικό αφανισμό»ι αναφέρει έγγραφο «βόμβα» του Τραμπ
- 8
Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι τα γλιτώνουν και ποιοι δικαιούνται πληρωμή με τον μήνα
- 9
Αποτροπιασμός στη Γαλλία: 58χρονος παραδέχθηκε ότι είναι πατέρας τριών παιδιών της κόρης του
- 10
Λειψυδρία: «Aνάσα» στα αποθέματα νερού έφεραν οι βροχοπτώσεις - Πόσο ανέβηκαν οι στάθμες
Τζέσικα Κουρτέση στα ΝΕΑ: «Είμαι σίγουρη πως ο θεατής θα φύγει προβληματισμένος» – Παγκόσμια πρεμιέρα στο θέατρο Νους
Η ιστορία του περιστρέφεται γύρω από ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του μέσα από μια σειρά συνεδριών ψυχοθεραπείας ζεύγους
Θεοδώρα Τσάμη: «Η ανθρώπινη αξία γεννιέται στις ατέλειες»
Η Θεοδώρα Τσάμη μιλά για τον διπλό της ρόλο στον Μισάνθρωπο του Μολιέρου, τη μετάφραση, την Αρσινόη και τις ανθρώπινες ρωγμές που αποκαλύπτονται στη σκηνή.
Θανάσης Λάλας: Ο Τσίπρας με το βιβλίο του επιτυγχάνει ένα προσωπικό ξεκαθάρισμα
Ο Θανάσης Λάλας μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αναφερόμενος τόσο στην προσωπική του πορεία όσο και σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της επικαιρότητας. «Δεν ένιωσα ποτέ το όνομά μου να με βαραίνει στις επιλογές μου», δήλωσε ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, επισημαίνοντας ότι μπορεί να έχει «μέτριο μυαλό», αλλά διαθέτει όραμα. Όπως είπε, […]
Ο ταλαντούχος Νικηφόρος: Ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού που μιλά μέσα από τη ζωγραφική – Η έκθεσή του στην Αθήνα
Υπάρχουν ψυχές που μιλούν με τρόπους διαφορετικούς. Ο 14χρονος Νικηφόρος, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, βρήκε στη ζωγραφική την πόρτα που ανοίγει τον κόσμο του προς τον δικό μας. Η Sianti Gallery γίνεται μια αγκαλιά και υποδέχεται τα έργα του νεαρού καλλιτέχνη σαν μικρούς κόσμους που ζητούν να συναντηθούν με τους δικούς μας. Κάνοντας ένα πέρασμα […]
Η συγκινητική συνάντηση Μούσχουρη και Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση
Μια σπάνια τηλεοπτική στιγμή πρόσφεραν η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας στο αφιέρωμα «Nos voix pour toutes» στη Γαλλία, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό και έντονη παρουσία στα social media. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, σε ηλικία 92 ετών, εμφανίστηκε στη σκηνή με τη χαρακτηριστική της ηρεμία, υπενθυμίζοντας το αποτύπωμα που έχει αφήσει επί δεκαετίες […]