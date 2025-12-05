Buongiorno το πρωί της Παρασκευής ήταν η Ηλιάνα Μαυρομάτη. Καλεσμένη στην εκπομπήτο πρωί της Παρασκευής ήταν η

Για την παράσταση «Barcelona», στην οποία πρωταγωνιστεί στο θέατρο «Πτι Πάλαι», είπε πως είναι ένα πάρα πολύ καλό και δομημένο κείμενο, ένα απολαυστικό κείμενο και πως η συνεργασία της με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και με τον σκηνοθέτη ήταν πάρα πολύ καλή. «Μέσα σε 20 μέρες ανέλαβα το έργο και ανέβηκε. Όταν διάβασα το κείμενο ενθουσιάστηκα και κούρδισα και πολύ γρήγορα σε αυτό που είχα να κάνω».

Αναφερόμενη στους γονείς της, τον Βασίλη Μαυρομάτη και Λίλα Καφαντάρη, είπε πως στην αρχή της καριέρας της δεν έλεγε ποιοι ήταν, ώστε να μην προκαταλαμβάνει τις αντιδράσεις του κόσμου.

«Δεν το έκρυβα, αλλά δεν το προέβαλα κιόλας. Πάντα οι συνεργάτες και οι άνθρωποι του χώρου μας είναι πιο επιφυλακτικοί ή πιο θετικοί με τα παιδιά συναδέλφων τους. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τη μαμά μου, είναι πως είναι δυναμική. Μέρα με τη μέρα ανακαλύπτω, πως έχω επηρεαστεί πολύ. Στο ζήτημα της δικαιοσύνης, στην υπεράσπιση του καταπιεσμένου, στο να μην αδικείς, να είσαι ευγενής και να κάνεις καλό στην κοινωνία».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για την απώλεια του πατέρα και του αδελφού της. «Ο πατέρας μου έφυγε, όταν ήμουν 30 κάτι. Ο αδελφός μου δεν ήταν τόσο νέος, όταν έφυγε, αλλά σίγουρα όχι πλήρης ημερών. Οι απώλειες είναι ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, για υπαρξιακή αναζήτηση, για διαχείριση συναισθημάτων, για αλλαγή στη σχέση με τους ζώντες. Ο θυμός εκτονώνεται και είναι το πιο εύκολο συναίσθημα να εκτονωθεί. Το πένθος είναι πολύ πιο δύσκολο και μπορεί να κρατήσει περισσότερο από όσο νομίζεις ή να εκδηλωθεί σε στιγμές που δεν το περιμένεις», είπε.

Μιρέλλας, στη νέα σειρά του MEGA Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε και για τον ρόλο της, ωςστη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»

«Να πω ότι ήμουν μικρή, ανώριμη και πολύ ανασφαλής. Έχω έρθει για να εξιλεωθώ και να φτιάξω τη σχέση με την αδελφή μου. Ψάχνω να φτιάξω μια ασφαλή ζωή και να μην ζω σαν φυγάς. Το ότι πηγαίνω στην εταιρεία, έχει να κάνει με την ανάγκη να χτίσω μία ασφαλή ζωή και την ανάγκη μου να εδραιωθώ».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Ηλιάνας Μαυρομάτη στο βίντεο που ακολουθεί: