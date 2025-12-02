Το 18ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Η Αρετή απορρίπτει την πρόταση του Οδυσσέα.

Η σχέση Οδυσσέα – Σταύρου κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.

Επεισόδιο 18 (Τρίτη 2 Δεκεμβρίου)

Η αναπάντεχη αντίδραση του Πετράκη ταράζει την Αρετή και γίνεται η σπίθα που θα την οδηγήσει να απορρίψει την πρόταση του Οδυσσέα. Αντίθετα, ο Σταύρος δεν χάνει ευκαιρία να βρίσκεται στο πλευρό της, δείχνοντας αποφασισμένος να κατακτήσει τη θέση που επιθυμεί στην καρδιά της. Η αντιπαράθεση μεταξύ Σταύρου και Οδυσσέα για το «μήλο της Έριδος» φουντώνει και οι ισορροπίες κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή. Παράλληλα, ο Σάββας βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σκληρή προειδοποίηση του πατέρα του ότι αν δεν σταθεί στο πλευρό της Άσπας ως σύζυγος και στήριγμα, θα χάσει τα πάντα και θα βρεθεί κυριολεκτικά στον δρόμο. Την ίδια στιγμή, ο Άλκης εξακολουθεί να καλύπτει τον γαμπρό του, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση προς όφελός του. Από την άλλη, ο Οδυσσέας αρνείται να παραδοθεί∙ είναι αποφασισμένος να πολεμήσει για τον έρωτά του μέχρι τέλους. Ένα τυχαίο γεγονός, όμως, θα ανατρέψει τα πάντα και θα τον κάνει να νιώσει, πως χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.

Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA