Η κακοκαιρία που πλήττει τη Λακωνία από το πρωί της Πέμπτης (4/12) έχει ήδη αφήσει εμφανή τα ίχνη και τις επιπτώσεις της. Στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης σημειώθηκε σοβαρή ζημιά, καθώς μέρος του παλαιού πέτρινου μαντρότοιχου που περιβάλλει το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Όπως αναφέρει ο lakonikos.gr, o τοίχος, που βρίσκεται στο πλάι της παιδικής χαράς, υπέστη υποχώρηση λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης. Τα υλικά κύλισαν στον παρακείμενο δρόμο, τον οποίο και απέκλεισαν πλήρως, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Στο σημείο έχουν προκληθεί εκτεταμένες φθορές, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια μαθητών και διερχομένων.