Η Λακωνία πλήττεται από ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (4/12), με σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και μεγάλες πλημμύρες. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καθ όλη τη διάρκεια των φαινομένων της κακοκαιρίας Byron.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του Στρατοπέδου ΚΕΕΜ, όπου η Εθνική Οδός Σπάρτης – Γυθείου έχει διακοπεί πλήρως λόγω νερών που έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ η Πολιτική Προστασία επιχειρεί με συνεργεία άντλησης υδάτων.

Στον Κλαδά, κοντά στην παράκαμψη Βουτιάνων, η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού. Τοποθετήθηκαν αντιπλημμυρικά οδοφράγματα, ενώ η ΔΕΥΑΣ παραμένει σε επιφυλακή. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με μεγάλη προσοχή λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρού οδοστρώματος.

Γύθειο: Βιβλική καταστροφή

Δύσκολες ώρες βιώνει το χωριό Πλάτανος, όπου το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους. Ολόκληρος ο οικισμός έχει πλημμυρίσει μέσα σε λίγες ώρες, με σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα να έχουν καλυφθεί από νερά.

Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, έχουν καταφύγει στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους, καθώς τα ισόγεια είναι πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι. Τα ορμητικά νερά έχουν παρασύρει αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα, ενώ πολλά ζώα χάθηκαν μέσα στη λάσπη και τα φερτά υλικά.

Το χωριό παραμένει αποκομμένο, χωρίς ρεύμα, νερό και επικοινωνία, και οι κάτοικοι περιμένουν διασώστες να τους προσεγγίσουν με βάρκες.

Σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε προειδοποιήσεις 112 στους κατοίκους των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα. Συνεργεία παραμένουν στο πεδίο για καταγραφή ζημιών και αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Νεότερες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην ημέρα, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Πέμπτη και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας

