Νέα ανάρτηση για την κακοκαιρία κάνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπό τον τίτλο «Τρία σενάρια για την Αττική…».

Σε αυτήν αναφέρει:

Από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τρία προγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική.

  • Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους ( Σαρωνικό -Ευβοϊκό|) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα.
  • Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την προσφατη κακοκαιρία.
  • Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο.
  • Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.
Vidcast
Τελευταία Νέα