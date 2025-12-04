Νέα ανάρτηση για την κακοκαιρία κάνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπό τον τίτλο «Τρία σενάρια για την Αττική…».
Σε αυτήν αναφέρει:
Από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τρία προγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική.
- Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους ( Σαρωνικό -Ευβοϊκό|) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα.
- Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την προσφατη κακοκαιρία.
- Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο.
- Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.