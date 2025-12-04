Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Byron και πριν από λίγο ήχησε 112 που ενημερώνει για περιορισμό μετακινήσεων στην Ανατολική Μάνη.
Αναλυτικά αναφέρεται:
Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
