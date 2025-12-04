Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται η χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η κακοκαιρία Byron, που πλήττει ήδη μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε επείγον προειδοποιητικό δελτίο, κάνοντας λόγο για ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρκετές περιοχές της χώρας μπαίνουν στο «κόκκινο» λόγω του αναμενόμενου όγκου νερού και της έντασης των φαινομένων. Ιδιαίτερα επηρεασμένες αναμένονται να είναι περιοχές του Ιονίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (04/12) θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, οι δήμοι καλούνται να θέσουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες τους για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Ισχυρά φαινόμενα σήμερα Πέμπτη

Σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου – κυρίως στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο – μέχρι το μεσημέρι.

Αντίστοιχα φαινόμενα αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Πιερίας και Ημαθίας, καθώς και στη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά, στην Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η επέλαση της κακοκαιρίας Byron την Παρασκευή

Το καιρικό σύστημα BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) εκτεταμένη κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν επίσης στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, καθώς και στην ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – και την Εύβοια, όπου θα εξασθενήσουν προς το μεσημέρι. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για κόκκινη προειδοποίηση στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα.

Εξασθένηση από το Σάββατο

Το Σάββατο (06-12-2025) τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από τις πρωινές ώρες και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Η ΕΜΥ συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις μέσω της ιστοσελίδας της (oldportal.emy.gr), καθώς το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Μιλώντας στα tanea.gr ο μετεωρολόγος – Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής είχαμε βροχές με ήπιο ρυθμό χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, όσο όμως τα βαρομετρικά πλησιάζουν τον ελληνικό χώρο θα αρχίσουν να δημιουργούνται συνθήκες πιο έντονης αστάθειας. Ειδικότερα όσον αφορά την Αττική είπε ότι από το μεσημέρι – απόγευμα αναμένεται ένταση των φαινομένων τα οποία μπορεί να διαρκέσουν έως και το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι λόγω των θεμάτων απορροής στην Αττική ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα και έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση που χρειάζεται προσοχή και στην Αθήνα. Σταδιακή ύφεση αναμένεται από το πρωί του Σαββάτου.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του και προσθέτει:

Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φαινομένων.

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο τοπικές, αλλού γενικευμένες, αλλού πιο εξασθενημένες, αλλού ισχυρές. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα για τοπικά ή ακόμη και εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα :

– Επτάνησα

– Δυτική Ήπειρος

– Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική & Βορειοανατολική Πελοπόννησος

– Αττική & Βοιωτία

– Κεντρική και Νότια Εύβοια

– Τμήμα των Σποράδων

– Χαλκιδική – Πιερία – Ημαθία

– Κεντρικά και Ανατολικά τμήματα του Νομού Λάρισας

– Μαγνησία

– Μέρος των Κυκλάδων

– Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

– Δωδεκάνησα

– Δυτική και Νότια Κρήτη

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

* Απότομες πλημμύρες (flash floods) σε μικρά ρέματα, ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί, και σε περιοχές με μεγάλη κλίση.

* Αστικές πλημμύρες από αδυναμία του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρόνο.

* Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (καθυστερήσεις, κλειστοί δρόμοι, φερτά υλικά).

* Τοπικές κατολισθήσεις σε ορεινές/ημιορεινές ζώνες.

* Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών και έντονων ανέμων κατά τόπους (κυρίως σε παράκτιες περιοχές).

* Φαινόμενα κατά τα οποία η θάλασσα ανεβαίνει προσωρινά πάνω από το συνήθη αιγιαλό, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές. Προκαλούνται όταν ο συνδυασμός έντονου κυματισμού, ισχυρών ανέμων ή χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ωθεί μεγάλες ποσότητες νερού προς την ξηρά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

* Επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των δομών Πολιτικής Προστασίας για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

* Καθαρισμός φρεατίων, ρεμάτων και αγωγών απορροής, όπου δεν έχει ήδη γίνει.

* Έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

* Περιπολίες & έλεγχοι σε σημεία που στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει πλημμυρικά επεισόδια.

* Συνεχής συνεργασία με Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστική, Τροχαία και ΔΕΔΔΗΕ.

* Ειδική μέριμνα σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και ευάλωτες ομάδες.

* Απαγόρευση ή περιορισμός διέλευσης σε επικίνδυνα σημεία, όπου η κατάσταση επιδεινωθεί.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι πανικός. Θα είναι μια κακοκαιρία που συχνά βιώνουμε, όμως τοπικά ενδέχεται να αποδειχθεί σοβαρή. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνεται έντονη βροχόπτωση, δεν πλησιάζουμε ρέματα, δεν διασχίζουμε δρόμους που έχουν νερό, δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας κάτω από δέντρα και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε διαδοχικά υδρολογικά διαμερίσματα αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης φυσικών και τεχνητών απορροών, ειδικά όταν οι υποδομές αποστράγγισης λειτουργούν οριακά. Στο πεδίο της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, η αξιολόγηση του κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στη Μετεωρολογική πρόγνωση, αλλά ενσωματώνει την τρωτότητα των τοπικών συστημάτων, την παλαιότητα των δικτύων και την ανθρωπογενή επιβάρυνση του χώρου.

Η τρωτότητα (vulnerability) είναι ο βαθμός στον οποίο μια περιοχή, ένας πληθυσμός ή μια υποδομή μπορεί να υποστεί ζημιά όταν εκδηλωθεί ένα φυσικό φαινόμενο.

Η προσέγγιση ‘risk-based preparedness’ (προετοιμασία με βάση τον ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, όχι με βάση το ένστικτο ή το “τι έγινε παλιά”) απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Σε επεισόδια σαν το προσεχές, η έγκαιρη αναγνώριση περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, η συστηματική συλλογή δεδομένων πεδίου και η γρήγορη κινητοποίηση επιχειρησιακών μονάδων αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη μείωση των δυνητικών επιπτώσεων.

Τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, όμως, με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε κακοκαιρίες.

Τι να προσέξουν οι αγρότες

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει απευθυνόμενος προς τους αγρότες «να σας πω σε όλους τους τόνους ότι η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς , χαλάζι, μπουρίνια). Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ».

