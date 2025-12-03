Η κακοκαιρία Byron τα προεόρτια της οποίας ξεκινούν αύριο Πέμπτη (4/12) και θα πλήξει σύμφωνα με την ΕΜΥ τη χώρα μας την Παρασκευή (5/12), έρχεται με άγριες διαθέσεις και θα επηρεάσει για περίπου ένα 48ωρο πολλές περιοχές της Ελλάδας και κυρίως τις περιοχές των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, στις περιοχές όπου έχουν στηθεί μπλόκα, οι βροχές θα είναι κατά περιόδους ισχυρές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, αρχικώς στην Κεντρική Μακεδονία και ιδίως σε Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική και ακολούθως στη Θεσσαλία στα ανατολικότερα τμήματα. Οι βροχές θα έχουν μεγάλη ραγδαιότητα, ενώ οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές. Συνολικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι το Ιόνιο, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Πότε θα επηρεάσει η κακοκαιρία την Αττική

Η Αττική θα επηρεαστεί σε δύο κύματα. Ένα από το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης με κατά κανόνα στρωτές βροχές- ίσως και καταιγίδες- και ένα δεύτερο κύμα το βράδυ από τα μεσάνυχτα έως και το πρωί της Παρασκευής με πολύ έντονα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία θα ενταθεί την Παρασκευή και θα επηρεάσει την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (Αττική, Εύβοια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς επίσης το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

｡𖦹°‧🌪️𖦹꩜ ΑΠΟ ΤΟΝ #CASSIO ΣΤΟΝ #BYRON ✅To χαμηλό #Cassio πάει βόρεια και σβήνει αύριο στην Αδριατική. Η ΕΜΥ στη βραδινή επικαιροποίηση του εκτάκτου σήμερα διευκρινίζει ότι δίνει στο νέο χαμηλό που δημιουργείται στη περιοχή μας την Παρασκευή την ονομασία #Byron που… pic.twitter.com/KdAPi7cx5M — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 3, 2025

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιήθηκε στις 10:00 το βράδυ της Τετάρτης σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.