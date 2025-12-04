Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έντονη κακοκαιρία θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 22 βαθμούς στα νότια νησιά.

Περιφερειακές προβλέψεις

Στη Μακεδονία, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Στη Θράκη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το απόγευμα, φέρνοντας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, με ανέμους έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 21 βαθμούς. Αντίστοιχα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα θα είναι έντονα από τη Χίο και νοτιότερα.

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με άνεμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς.

Επιδείνωση από Παρασκευή

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) αναμένονται σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Εύβοια και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Εξασθένηση το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα ισχυρών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα

Στις 8 Δεκεμβρίου, νεφώσεις και τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική χώρα, ενώ στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και