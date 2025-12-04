Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 τα σχολεία στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας Byron που φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η απόφαση αφορά όλα τα σχολεία του Δήμου καθώς τους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για τα κλειστά σχολεία

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, την Παρασκευή, 5/12/25, λόγω ακραίων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η αναστολή αφορά μόνο τους μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς αρμόδια είναι η Δ/νση Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση στα σχολεία θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, στα σχολεία θα προσέλθουν οι καθαρίστριες και οι φύλακες των σχολείων.

Κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν:

Όλα τα σχολεία στα Μέγαρα. Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ.

Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί.

Τα σχολεία στη Ρόδο, όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου.

Τα σχολεία στη Σαντορίνη, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

Στην Τήλο, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές.

Όλα τα σχολεία στη Σύμη.

Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Τα σχολεία στο Καστελλόριζο.