Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλα τα αιτήματα για μετανάστευση από 19 χώρες που χαρακτηρίστηκαν υψηλού κινδύνου, λίγες ημέρες μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον από έναν αφγανό υπήκοο. Την απόφαση ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας την Τρίτη.

Η αναστολή αφορά πολίτες από 12 χώρες, των οποίων η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ήδη απαγορευθεί από τον Ιούνιο, καθώς και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύμφωνα με έγγραφο των μεταναστευτικών υπηρεσιών που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, οι περιορισμοί ισχύουν μέχρι νεωτέρας.