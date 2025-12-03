Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, με στόχο να στερηθεί η Μόσχα μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι η αυγή μιας νέας εποχής, αυτής της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία ενώπιον των δημοσιογράφων.

Η ημερομηνία λήξης των εισαγωγών, το φθινόπωρο του 2027, προέκυψε ως συμβιβασμός μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ζητούσε ταχύτερη εφαρμογή, και των κρατών-μελών, τα οποία επιθυμούσαν περισσότερο χρόνο προσαρμογής.

«Τα καταφέραμε», ανέφερε ο ευρωπαίος επίτροπος για την Ενέργεια Νταν Γιόργκενσεν. «Τέλος οι απόπειρες εκβιασμού. Τέλος η χειραγώγηση της αγοράς από τον Πούτιν. Είμαστε αλληλέγγυοι με την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Το χρονοδιάγραμμα της απαγόρευσης

Για το αέριο που διοχετεύεται μέσω αγωγών, η απαγόρευση των μακροπρόθεσμων συμβολαίων θα ισχύσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2027, εφόσον τα αποθέματα επαρκούν, και το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2027.

Για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η απαγόρευση των μακροπρόθεσμων συμβολαίων θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν.

Τα συμβόλαια μικρής διάρκειας θα απαγορευτούν στις 25 Απριλίου 2026 για το LNG και στις 17 Ιουνίου 2026 για το αέριο αγωγών. Το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί τυπικά από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ωστόσο η συμφωνία που επιτεύχθηκε ανοίγει τον δρόμο για οριστική έγκριση χωρίς εκπλήξεις.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να επικαλούνται «ανωτέρα βία» για τη διακοπή των προμηθειών, επικαλούμενες την επίσημη απαγόρευση εισαγωγών της ΕΕ.

Η στάση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να προωθήσει τη ρύθμιση μέσω νομοθετικής πρότασης και όχι μέσω κυρώσεων, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη ομοφωνίας και να μειωθεί ο κίνδυνος βέτο από χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν έχει επανειλημμένα αψηφήσει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, δηλώνοντας τον Νοέμβριο, μετά από συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε προβλέπει ότι η Κομισιόν θα καταθέσει εντός των επόμενων μηνών πρόταση για τον τερματισμό, έως το τέλος του 2027, των εισαγωγών ρωσικού αερίου από Ουγγαρία και Σλοβακία.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Η ΕΕ είχε ήδη αποφασίσει από το 2022 να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο, παρέχοντας ωστόσο εξαιρέσεις στις δύο αυτές χώρες. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να στερήσουν από τη Ρωσία το οικονομικό «μάνα» που προέρχεται από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Το μερίδιο του ρωσικού φυσικού αερίου στις εισαγωγές της ΕΕ μειώθηκε από 45% το 2021 σε 19% το 2024. Ωστόσο, ενώ η Ευρώπη περιόρισε τις προμήθειες μέσω αγωγών, στράφηκε περισσότερο στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που φτάνει διά θαλάσσης.

Το 2024, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες που καλύπτουν το 45% των εισαγωγών LNG της ΕΕ, η Ρωσία παραμένει δεύτερη με 20%, δηλαδή περίπου 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τα συνολικά 100 δισ. που εισήχθησαν.

Συνολικά, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου της ΕΕ εκτιμάται ότι θα φτάσουν φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε ακόμα:

Βέλγος ΥΠΕΞ: Η πρόταση της ΕΕ για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν καθησυχάζει την χώρα