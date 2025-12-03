Ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη και την πρόκριση μέσα στη Λάρισα με γκολ του Μπάκου στο 79’. Με το τρίποντο έφτασε τους επτά βαθμούς και συνεχίζει στη διοργάνωση, την ώρα που η ΑΕΛ μένει εκτός έχοντας μόλις έναν.

Ο Μπάκου ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης του γηπέδου, έχοντας και δοκάρι πριν σκοράρει. Η ΑΕΛ είχε ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά δεν βρήκε γκολ, ενώ ο Ατρόμητος ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο και πήρε δίκαια τη νίκη.

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3: Απευθείας πρόκριση για τους Βοιωτούς και

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει αήττητος στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια. Με τα δύο πέναλτι των Γιούριτς και Πεντρόζο και το τρίτο γκολ του Γιούριτς στο 75’, οι Βοιωτοί «καθάρισαν» εύκολα τη Μαρκό.

Η Μαρκό μείωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Κυριακίδη, αλλά το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Ο Λεβαδειακός δείχνει σταθερότητα και βρίσκεται μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.