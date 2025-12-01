Το διαζύγιο ανάμεσα στον Γιώργο Λιμνιάτη και τον Προμηθέα οριστικοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12), μια εξέλιξη που όλοι ανέμεναν.

Ο οργανισμός ευχήθηκε στον προπονητή καλή συνέχεια και προχώρησε άμεσα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ο Κούρο Σεγκούρα προετοιμάζεται για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, με στόχο να διατηρήσει τη δυναμική της ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο Προμηθέας, υπό τον Λιμνιάτη, έφτασε στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο και σημείωσε ρεκόρ 3-5 στη Stoiximan GBL και 2-3 στο BCL.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του».