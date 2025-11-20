Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προχώρησε άμεσα σε νομικές ενέργειες κατά προπονητή ομάδας της Stoiximan GBL, ύστερα από δυσφημιστικές δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής, το Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η υπόθεση θα κοινοποιηθεί και στον Αθλητικό Εισαγγελέα.

Στην ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρεται:

«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που συμμετέχει στην GBL, λόγω δυσφημιστικών αναφορών που έγιναν στην αγωνιστική των 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ, Περίπτωση 5, του Νόμου 2725/1999.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα, θα ενημερωθούν για την υπόθεση».