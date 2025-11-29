Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα παραμείνει πλήρως κλειστός, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, παρακαλώ θεωρείστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας προς μεγάλες εταιρίες για μια «πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση» στις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» στην περιοχή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών, οι οποίες είχαν ήδη αναστείλει τις πτήσεις τους μετά την προειδοποίηση της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Τους τελευταίους μήνες, ο στρατός των ΗΠΑ έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά του ρόλου που αποδίδει στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιδιώκει την πολιτική του απομάκρυνση.