Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την Κυριακή την έντονη ανησυχία του για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική, κοντά στα σύνορα της Βενεζουέλας. Όπως δήλωσε, σκοπεύει να θέσει το ζήτημα απευθείας στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά, αποβατικά πλοία, υποβρύχιο, χιλιάδες πεζοναύτες και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη. Επισήμως, η επιχείρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θεωρεί την αμερικανική παρουσία ως «απειλή επίθεσης» με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησής του.

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική. Με ανησυχεί πολύ και έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Λούλα σε συνέντευξή του στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο της G20. «Νομίζω πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρεθούμε αντιμέτωποι με πόλεμο τώρα», πρόσθεσε, καλώντας σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο βραζιλιάνος ηγέτης προειδοποίησε ότι «αν πέσει μια τουφεκιά, είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα τελειώσει αυτό», υπενθυμίζοντας τα διδάγματα από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και τη γεωγραφική εγγύτητα της Βραζιλίας με τη Βενεζουέλα. «Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση προτού αρχίσει» πόλεμος, τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για διπλωματική διαχείριση της κρίσης.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 20 ταχύπλοων σκαφών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναμένεται να χαρακτηρίσουν σήμερα ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» ένα φερόμενο καρτέλ ναρκωτικών, το οποίο –σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση– συνδέεται με τον πρόεδρο Μαδούρο.