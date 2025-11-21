Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» εάν εγκαταλείψει τη χώρα για να παραλάβει το βραβείο της στη Νορβηγία.

Η κ. Ματσάδο, η οποία δηλώνει πως κρύβεται εντός της Βενεζουέλας, έχει εκφράσει την πρόθεσή της να ταξιδέψει στο Όσλο για την τελετή απονομής του Νόμπελ.

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ. Υπενθύμισε ότι η κ. Ματσάδο αντιμετωπίζει έρευνες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».

Ο Σάαμπ πρόσθεσε ότι «πάνω από 100 μισθοφόροι», πρόσωπα «30 και πλέον εθνικοτήτων» που «συνδέονται με τη CIA», διώκονται επίσης από την εισαγγελία της χώρας.

Κατηγορίες για σχέδιο επίθεσης και ένταση με τις ΗΠΑ

Στα τέλη Οκτωβρίου, το Καράκας ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε «εγκληματικό πυρήνα» συνδεόμενο με τη CIA, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, στόχος του σχεδίου ήταν να κατηγορηθεί η Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και τον Ατλαντικό, περιλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο θεωρεί ότι η επιχείρηση αυτή αποσκοπεί στο «να επιβληθεί αλλαγή καθεστώτος» στο Καράκας.

Πολιτική κρίση και αμφισβήτηση των εκλογών

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα μιλήσει «κάποια στιγμή» με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο καταγγέλλει ότι ο Μαδούρο «έκλεψε» τις εκλογές του 2024, με τις οποίες εξασφάλισε τρίτη συνεχόμενη εξαετή θητεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο, η κ. Ματσάδο είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο πρόεδρος Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».