Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που αφορούν τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Η Ουάσινγκτον φαίνεται να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής χρόνος ή το εύρος των επιχειρήσεων, ούτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει την τελική απόφαση. Οι πληροφορίες για επικείμενη δράση πληθαίνουν, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων Ουάσινγκτον – Καράκας.

Δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι το πρώτο στάδιο των επιχειρήσεων κατά του καθεστώτος Μαδούρο πιθανότατα θα περιλαμβάνει μυστικές αποστολές. Οι πηγές του Reuters τόνισαν ότι μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τα ερωτήματα στον Λευκό Οίκο, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι έχει ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, κατηγορία την οποία ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, που κυβερνά από το 2013, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ανατροπή του και δηλώνει πως ο λαός και ο στρατός της χώρας θα αντισταθούν σε κάθε τέτοια προσπάθεια.

Κλιμάκωση στρατιωτικών κινήσεων στην Καραϊβική

Τα τελευταία μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική. Ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε πρόσφατα τις αεροπορικές εταιρείες για μια «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» κατά τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, καλώντας τες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χαρακτηρίσουν το Καρτέλ ντε λος Σόλες ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, λόγω του φερόμενου ρόλου του στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός θα ανοίξει νέες επιλογές για την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πλήξουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο, αν και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων για μια διπλωματική λύση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον, χωρίς να είναι σαφές αν θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την έκταση των επιχειρήσεων.

Αμερικανική ναυτική παρουσία και αντιδράσεις

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το Gerald R. Ford, κατέπλευσε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου, συνοδευόμενο από τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επικεντρώνονται επισήμως σε επιχειρήσεις κατά λαθρεμπόρων ναρκωτικών, ωστόσο η συγκεντρωμένη ισχύς πυρός υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες τέτοιων αποστολών. Από τον Σεπτέμβριο, έχουν πραγματοποιηθεί 21 επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν τις επιχειρήσεις αυτές ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις, ενώ σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχία για πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.