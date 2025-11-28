Ένας 76χρονος Βρετανός επιβάτης αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το κρουαζιερόπλοιο Marella Explorer 2, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε πορεία προς τη Λα Γκομέρα, κοντά στην Τενερίφη. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Marella Cruises δήλωσε: «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένας επιβάτης εθεάθη να πέφτει στη θάλασσα ενώ το πλοίο βρισκόταν σε πορεία προς τη Λα Γκομέρα. Οι σκέψεις μας είναι με τον ίδιο και τους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η ομάδα μας παρέχει στήριξη και βοήθεια στην οικογένεια. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη.»

Στην έρευνα συμμετέχουν ελικόπτερα και περιπολικό σκάφος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά και θα υπάρξουν νεότερα καθώς εξελίσσεται η έρευνα, αναφέρει το Skynews.