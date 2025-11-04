Πλοίο της Norwegian Cruise Line προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης περισσότερων από 60 ατόμων στο Ιόνιο Πέλαγος, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CruiseMapper, το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Epic ανταποκρίθηκε σε σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το Λιμενικό Σώμα στις 22 Οκτωβρίου, συνδράμοντας στη διάσωση «63 ατόμων» τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο πλοίο. Οι ελληνικές αρχές και η εταιρεία δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των διασωθέντων, οι οποίοι εντοπίστηκαν περίπου 75 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το Norwegian Epic είχε αποπλεύσει από τη Ρώμη στις 21 Οκτωβρίου για 11ήμερη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, με προγραμματισμένες στάσεις στη Σαντορίνη, τη Μύκονο και στις Κάννες. Ωστόσο, άλλαξε πορεία για να συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης, ακυρώνοντας την προσέγγιση στη Σαντορίνη κατόπιν εντολής των ελληνικών αρχών, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των διασωθέντων στην Καλαμάτα.

Σε ανακοίνωσή της προς την εφημερίδα USA Today, η Norwegian Cruise Line ανέφερε: «Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο πλοίο και δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, τροφή και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για την άνεσή τους». Η εταιρεία πρόσθεσε: «Κατόπιν υποχρεωτικής οδηγίας του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλοίο κατευθύνθηκε στην Καλαμάτα, όπου οι διασωθέντες παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές». Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμησή της προς τους επιβάτες για την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια της απρόβλεπτης διακοπής του ταξιδιού.

Η εφημερίδα The Independent επικοινώνησε με τη Norwegian Cruise Line για περαιτέρω σχόλια σχετικά με το περιστατικό.

Παρόμοια περιστατικά στη θάλασσα

Δεν είναι η πρώτη φορά που κρουαζιερόπλοιο αλλάζει πορεία για να διασώσει ανθρώπους σε κίνδυνο στη θάλασσα. Τον Σεπτέμβριο, πλοίο της Royal Caribbean προχώρησε σε διάσωση ομάδας ατόμων που επέπλεαν σε αυτοσχέδια σχεδία, αφού είχε εκτραπεί από την πορεία του λόγω της τροπικής καταιγίδας Imelda.

Το Enchantment of the Seas είχε τροποποιήσει το πενθήμερο δρομολόγιό του στις Μπαχάμες εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, προκειμένου να συμβάλει στη διάσωση των ναυαγών.