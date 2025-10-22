Στο κλειστό γήπεδο της Ιεράπετρας φιλοξενούνται προσωρινά 59 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο σε δυσχερή θέση και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της πόλης. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφος της δύναμης FRONTEX, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ίδιας δύναμης, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία. Μια έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο κλειστό γήπεδο, όπου τους παρασχέθηκε φροντίδα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των διασωθέντων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.