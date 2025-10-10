Σε εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (10/10) επιχείρηση διάσωσης στο ανατολικό Πήλιο, μετά τον εγκλωβισμό τριών τουριστών (δύο ανδρών και μίας γυναίκας) που χάθηκαν σε ορεινό μονοπάτι μεταξύ Πουρίου και Βενέτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, οι τρεις πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει το απόγευμα για μια διαδρομή φυσικού κάλλους, ακολουθώντας ένα παλιό μονοπάτι, γνωστό στους ντόπιους. Ωστόσο, φαίνεται πως έχασαν τον προσανατολισμό τους σε σημείο με πυκνή βλάστηση και κακοτράχαλο έδαφος, όπου το μονοπάτι εξαφανίζεται μέσα στη φύση. Γύρω στις 7:30 το απόγευμα ειδοποίησαν έντρομοι μέσω 112 τις Αρχές, αναφέροντας πως δεν μπορούν να βρουν διέξοδο και κινδυνεύουν να παραμείνουν όλη τη νύχτα στο βουνό.

Μετά το σήμα κινδύνου, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, η οποία κινητοποίησε δύο οχήματα από τη ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου και δύο ακόμη από τον Βόλο. Οι δυνάμεις κινούνται προς το σημείο εντοπισμού των τουριστών, σε μια περιοχή με στενά μονοπάτια, πυκνά δέντρα και ανώμαλο ανάγλυφο. Η επιχείρηση διεξάγεται μέσα στο σκοτάδι, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν φακούς, GPS και θερμικές κάμερες, ενώ συμμετέχουν και εθελοντές ορειβάτες που γνωρίζουν την περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται ευνοϊκές, αλλά ψυχρές, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την έγκαιρη προσέγγιση και διάσωση των πεζοπόρων. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους, αλλά σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τον ασφαλή εντοπισμό και μεταφορά των εγκλωβισμένων.