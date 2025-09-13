Σώοι εντοπίστηκαν υπό τον συντονισμό και την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, οι πέντε επιβαίνοντες του αλιευτικού σκάφους που συγκρούστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13/9/2025 σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Και οι πέντε βγήκαν στην ακτή στην περιοχή Αγγελοχώρι Νέας Μηχανιώνας, κοντά στη Ριβιέρα Beach και είναι καλά στην υγεία τους. Μετά το ατύχημα ένας από τους επιβαίνοντες κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, με άνεμο νότιο-νοτιοδυτικό εντάσεως 2 μποφόρ.