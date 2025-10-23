Επιχείρηση διάσωσης 63 μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, το οποίο βρισκόταν κοντά στην περιοχή και ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές αρχές για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και, υπό την καθοδήγηση του ΕΚΣΕΔ, μεταφέρονται με ασφάλεια προς το λιμάνι της Καλαμάτας.