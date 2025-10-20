Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Λέρο στην Λιμενική Αρχή της Λέρου για ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος, το οποίο κινούταν με κατεύθυνση προς το νησί. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), καθώς και ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, τα οποία εντόπισαν και καταδίωξαν το Τ/Χ σκάφος, με σκοπό να το ακινητοποιήσουν. Το Τ/Χ σκάφος προσέγγισε τη θαλάσσια περιοχή Παντέλι στις ανατολικές ακτές της Λέρου, όπου αποβίβασε τους αλλοδαπούς επιβαίνοντές του και στη συνέχεια κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τα απέναντι τουρκικά παράλια. Ακολούθησε εκ νέου καταδίωξη από το ΠΛΣ, με αρνητικά αποτελέσματα. Κατόπιν χερσαίων περιπολιών από στελέχη της Λιμενικής Αρχής και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέρου, εντοπίστηκαν στην περιοχή Απιτίκι Λέρου τριάντα οκτώ αλλοδαποί (16 άνδρες, 12 γυναίκες και 10 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

Επιπρόσθετα, χθες, ένα περιπολικό σκάφος εντόπισε ένα Τ/Χ σκάφος να κινείται προς τις ανατολικές ακτές της Λέρου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν ανταποκρίθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα από το πλήρωμα του ΠΛΣ. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία το Τ/Χ προσέγγισε την παραλία Παντέλι, όπου αποβίβασε τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Κατόπιν χερσαίων περιπολιών από στελέχη της Λιμενικής Αρχής, εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Παντελιού και του Πλατάνου, είκοσι επτά αλλοδαποί ( 14 άνδρες, 5 γυναίκες και 8 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

Την προανάκριση για τους παραπάνω εντοπισμούς έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λέρου.