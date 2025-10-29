Σοκαριστικές εικόνες έρχονται από την Αίγυπτο, όπου ένα τουριστικό κρουαζιερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν πλω στον ποταμό Νείλο, με πάνω από 200 επιβάτες στο κατάστρωμα. Το περιστατικό προκάλεσε δραματική επιχείρηση εκκένωσης, αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το πλοίο Iberotel Crown Empress τυλίχθηκε σε μια τεράστια πορτοκαλί πυρκαγιά, με τις φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα καθώς έπλεε στη διαδρομή μεταξύ Λούξορ και Έντφου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6:15 το απόγευμα της Τρίτης, πιθανά από βραχυκύκλωμα στην κουζίνα.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρο το κύτος, αφήνοντας τις καμπίνες εντελώς κατεστραμμένες. Το πλήρωμα ενεργοποίησε αμέσως τον συναγερμό και μετέφερε τους επιβάτες στο ανώτερο κατάστρωμα για λόγους ασφαλείας.

Το πλοίο προσάραξε πρόχειρα κοντά στην Έσνα, ώστε να γίνει η αποβίβαση των περίπου 220 τουριστών διαφορετικών εθνικοτήτων. Παρά το μέγεθος του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματίες.

«Ήταν απόλυτο χάος. Ο κόσμος δεν ήξερε τι να κάνει», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας σε διεθνή ΜΜΕ. Κάποιοι επιβάτες κατάφεραν να αποβιβαστούν μέσω ράμπας, ωστόσο άλλοι εγκλωβίστηκαν στις καμπίνες και χρειάστηκε να διασωθούν από μικρά σκάφη. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν όλες τις αποσκευές τους.

Η Εισαγγελία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα στην κουζίνα.