Σημαντική ταλαιπωρία υφίστανται οι επιβάτες πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κυλλήνη προς την Κεφαλονιά, καθώς παραμένει μεσοπέλαγα χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία.

Το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Κυλλήνης στις 12 το μεσημέρι με προορισμό την Κεφαλονιά, ωστόσο μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει λιμάνι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, η καθυστέρηση ξεκίνησε όταν σημειώθηκε βλάβη στη μηχανή. Παρότι το πλοίο αρχικά συνέχισε την πορεία του, λίγο αργότερα άρχισε να αλλάζει πορεία και να επιστρέφει προς την Κυλλήνη, χωρίς καμία σχετική ανακοίνωση.

Κατά την προσπάθεια προσέγγισης του λιμανιού, όλες οι μηχανές τέθηκαν εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα το πλοίο να παραμένει ακυβέρνητο στο ανοιχτό πέλαγος.

Όπως αναφέρει επιβάτιδα που μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα», στο πλοίο βρίσκεται νεκροφόρα που μεταφέρει μία σορό προς την Κεφαλονιά για την τέλεση κηδείας. Η κηδεία είχε προγραμματιστεί για τις 3 το μεσημέρι, γεγονός που πλέον καθιστά αδύνατη την πραγματοποίησή της σήμερα.

«Είμαστε ακόμα στο πλοίο. Υπάρχει εκνευρισμός. Προσπαθούμε να κανονίσουμε τις αλλαγές στην κηδεία και έχουμε όλοι αγανάκτηση. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Το γνωρίζαμε από πριν ότι θα γίνει αυτό. Όταν ξεκίνησε είπα πώς γίνεται να πηγαίνει τόσο σιγά. Μας ήρθε ένα αυτοποιημένο μήνυμα πως στις 9 το βράδυ θα έρθει πλοίο».