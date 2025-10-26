Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ οδηγών εκτυλίχθηκε στο γκαράζ του πλοίου Αριάδνη, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά Κρήτης.

– Μη φεύγετε.

– Έλα έξω να με βρεις.

– Μην τον αφήσετε να φύγει.

Το αποκλειστικό βίντεο καταγράφει λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση που δέχτηκε ο 72χρονος, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος, από 36χρονο οδηγό.

«Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10», περιέγραψε το θύμα.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν το πλοίο πλησίαζε στο λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί ετοιμάζονταν για την αποβίβαση. Ο 36χρονος οδηγός μαύρου τζιπ, παρά τις εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, καθυστέρησε να επιστρέψει στο όχημά του, προκαλώντας αναστάτωση και ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς.

«Αν ήταν γεροδεμένος, θα με σκότωνε». «Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε ‘τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;’».

Ο γιος του θύματος τόνισε: «Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά εν έτη 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω».

Μετά την αποβίβαση, ο 72χρονος επιχείρησε να εντοπίσει ένστολο για να καταγγείλει το περιστατικό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η δικηγόρος του ανέφερε: «Θα μεταβούμε στο Λιμεναρχείο, προκειμένου να κάνουμε συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου και συγκεκριμένα για τον καπετάνιο της εν λόγω εταιρείας και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε και κατά των υπαλλήλων σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επενέβη κανένας στη συμπλοκή».