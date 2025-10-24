Με την υπογραφή τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων (για τις περιοχές «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2») από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης. Οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron και HelleniQ Energy αναδείχθηκαν σε προτιμητέοι επενδυτές, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωφυσικές έρευνες που αναμένονται να ξεκινήσουν το 2026.

Παράλληλα ανατέθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ για τον έλεγχο των νομικών και τεχνικών όρων των προσφορών, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως επιλεγέντες αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης.

«Η σύμβαση με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, θα ακολουθήσει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη Βουλή στις αρχές του 2026, ώστε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν και οι γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή», είπε στις αρχές Οκτωβρίου στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24» o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι έρευνες χρειάζεται ένα διάστημα τριών έως πέντε ετών ώστε να ανακαλυφθεί το σημείο όπου μπορεί να υπάρχει εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, όχι αποδείξεις, για κοιτάσματα τα οποία μπορούν να πάνε τη χώρα μας σε άλλο επίπεδο, σε διαφορετική ποιότητα ζωής», είπε.

Με την κύρωση των συμβάσεων η Chevron θα λάβει άδεια εξερεύνησης διάρκειας τριών ετών, προκειμένου να διενεργήσει αποκλειστικές σεισμικές έρευνες που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει γεωτρητικούς στόχους και να προχωρήσει στις ερευνητικές γεωτρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει το 2019 στέλεχος της HELLΕNiQ ENERGY σε κλειστή συνάντηση για τους υδρογονάνθρακες, η ανάλυση των σεισμικών δεδομένων της περιοχής της Κρήτης δείχνει κοίτασμα 280 δισ. κ.μ. αερίου, το οποίο εάν επιβεβαιωθεί θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς για σχεδόν 50 χρόνια. Ερευνες τις ΕΔΕΥΕΠ έχουν καταγράψει πάνω από 30 πιθανούς ερευνητικούς στόχους. Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που διεκδικεί η Chevron εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον εννέα σημεία με ισχυρή πιθανότητα ύπαρξης εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Αναλυτικά οι αποφάσεις για τις περιοχές: