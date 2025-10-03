Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες στη νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times.

Οι Αρχές έλαβαν αναφορές για έκρηξη και φωτιά γύρω στις 9:35 μ.μ. (τοπική ώρα). Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Police advise nearby residents to shut their windows after fire breaks out at Chevron refinery in El Segundo, Calif. https://t.co/dqJ2EKrlKm pic.twitter.com/X51Ove8jsm — ABC News (@ABC) October 18, 2017

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από πολλές περιοχές του Λος Άντζελες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η πολιτική προστασία κάλεσαν τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν τα παράθυρα κλειστά, εξαιτίας των καπνών.

BREAKING: Explosion, massive fire at Chevron oil refinery in El Segundo, California, just south of Los Angeles International Airport (LAX). pic.twitter.com/JCPa8hrOVA — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 3, 2025

Το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά εργοστάσια της Καλιφόρνια, προμηθεύοντας μεγάλο μέρος των υγρών καυσίμων της περιοχής. Η φωτιά ενδέχεται να επηρεάσει την παραγωγή και τις προμήθειες καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή.

BREAKING: MASSIVE explosion rocks El Segundo and Manhattan Beach, CA – MAJOR fire burning at the Chevron refinery pic.twitter.com/Qj5InDgGqz — Chris Cristi (@abc7chriscristi) October 3, 2025

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και την εκδήλωσή της.