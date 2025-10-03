Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες στη νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times.

Οι Αρχές έλαβαν αναφορές για έκρηξη και φωτιά γύρω στις 9:35 μ.μ. (τοπική ώρα). Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από πολλές περιοχές του Λος Άντζελες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η πολιτική προστασία κάλεσαν τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν τα παράθυρα κλειστά, εξαιτίας των καπνών.

Το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά εργοστάσια της Καλιφόρνια, προμηθεύοντας μεγάλο μέρος των υγρών καυσίμων της περιοχής. Η φωτιά ενδέχεται να επηρεάσει την παραγωγή και τις προμήθειες καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και την εκδήλωσή της.

