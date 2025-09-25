Στην πολύ καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, τα ενεργειακά, αλλά και τις σχέσεις με την Τουρκία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ, στο περιθώριο των εργασιών της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Αναφερθείς στην αναβολή της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα τα θέματα». «Έχω συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν επτά φορές από τότε που έγινα πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά».

«Όσον αφορά στη Chevron (σ.σ. που εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης) δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» σχολίασε ο πρωθυπουργός, για να προσθέσει: «Εάν αυτό που κάνουμε, προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Για τα ενεργειακά ζητήματα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «κάποια από τα θέματα με τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ ασχολείται ιδιαίτερα, όπως η ενέργεια, είναι επίσης σημαντικά για τη δική μας στρατηγική. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Chevron και η Exxon αναζητούν φυσικό αέριο νότια της Κρήτης. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κατανοούμε επίσης τον ρόλο του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου. Συνεργαζόμαστε πολυ στενά με τις ΗΠΑ σε αυτά τα θέματα, ιδίως την ενέργεια. Πριν έξι χρόνια ήμασταν ένας περιθωριακός “παίκτης” στον ενεργειακό τομέα, στα σύνορα της Ευρώπης. Σήμερα, 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου διέρχονται από την Ελλάδα και μόνο έξι προορίζονται για τις δικές μας ανάγκες, καθώς παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στα Βαλκάνια και προωθούμε αέριο έως την Ουκρανία. Συνεπώς, έχουμε να διαδραματίσουμε ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο στην ενέργεια και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό».

Για τα ενεργειακά ζητήματα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «κάποια από τα θέματα με τα οποία ο Πρόεδρος Τραμπ ασχολείται ιδιαίτερα, όπως η ενέργεια, είναι επίσης σημαντικά για τη δική μας στρατηγική. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Chevron και η Exxon αναζητούν φυσικό αέριο νότια της Κρήτης. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά κατανοούμε επίσης τον ρόλο του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου. Συνεργαζόμαστε πολυ στενά με τις ΗΠΑ σε αυτά τα θέματα, ιδίως την ενέργεια. Πριν έξι χρόνια ήμασταν ένας περιθωριακός «παίκτης» στον ενεργειακό τομέα, στα σύνορα της Ευρώπης. Σήμερα, 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου διέρχονται από την Ελλάδα και μόνο έξι προορίζονται για τις δικές μας ανάγκες καθώς παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στα Βαλκάνια και προωθούμε αέριο έως την Ουκρανία. Συνεπώς, έχουμε να διαδραματίσουμε ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο στην ενέργεια, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό».

Συνεχίζοντας, για το ζήτημα της συνάντησης που ακυρώθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και για τη Chevron, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «έχω συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν επτά φορές από τότε που έγινα Πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά. Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε ολα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «όταν σκεφτόμαστε τον τουρισμό, η πραγματική πρόκληση είναι να ισορροπήσουμε την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, και να ενθαρρύνουμε επίσης τη νέα γενιά των Ελλήνων να εισέλθει στον τομέα των υπηρεσιών», ενώ πρόσθεσε και ότι «θέλουμε να «ανοίξουμε» νέους προορισμούς. Η πρόκληση για εμάς είναι να επιμηκύνουμε τη σεζόν. Δεν θέλουμε η τουριστική σεζόν να διαρκεί μόνο τρεις μήνες. Ο τουρισμός αποφέρει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για την οικονομία. Αυτή θα είναι άλλη μια χρονιά που θα σπάσουν ρεκόρ».

Παράλληλα, μιλώντας για την ελληνική οικονομία και για το ότι η Ελλάδα «επέστρεψε», ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «πριν από δέκα χρόνια η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου βρισκόταν περίπου στο 9,5%, ενώ ο γαλλικός 10ετής τίτλος βρισκόταν στο 1%. Σήμερα, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία, και λίγοι θα έβαζαν αυτό το στοίχημα ακόμη και πριν από δύο ή τρία χρόνια…Τα τελευταία έξι χρόνια προσελκύσαμε ξένες άμεσες επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 30 δισεκατομμύρια, ενώ την τελευταία 20ετία ο αντίστοιχος αριθμός ήταν κάτω από 30 δισεκατομμύρια. Σε πέντε χρόνια τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι η Ελλάδα τα είχε πάει σε 20 χρόνια όσον αφορά στις ξένες άμεσες επενδύσεις». «Όταν ανέλαβα τη διακυβέρνηση της χώρας η ανεργία ήταν στο 18% και η ανεργία των νέων στο 30%. Τώρα η ανεργία είναι στο 8%…Αν κοιτάξετε τον κατώτατο μισθό, ήταν 650 ευρώ όταν ανέλαβα τη διακυβέρνηση, τώρα είναι 880 ευρώ. Έτσι, είμαστε 11οι στην κατάταξη στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το στεγαστικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «το στεγαστικό είναι μάλλον το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίσης μια κρίση στο κόστος διαβίωσης. Ασφαλώς, οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Αλλά, στην περίπτωσή μας, μόλις βγήκαμε από μια βαθιά κρίση. Για τους νέους που νοικιάζουν σπίτι, η στέγη αποτελεί μεγάλο βάρος. Πριν από πέντε χρόνια, αυτό δεν ήταν πρόβλημα, επειδή η αγορά ακινήτων ουσιαστικά κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αλλά καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης. Για παράδειγμα, επειδή η οικονομία μας πάει καλά μπορούμε να προσφέρουμε στοχευμένη στήριξη σε όσους πληρώνουν ενοίκιο. Τον Νοέμβριο θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο. Ουσιαστικά, μειώνουμε το ενοίκιο κατά 8%. Και, φυσικά, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι βοηθάμε τους νέους. Προσφέρουμε πολύ γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις. Πριν λίγο καιρό εξήγγειλα ότι όλοι οι Έλληνες κάτω των 25 ετών, με εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ, δηλαδή το 99% των νέων Ελλήνων που εργάζονται, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος, μηδέν. Αν είστε μεταξύ 25 και 30 ετών, ο συντελεστής θα μειωθεί από 22% σε 9%».

Στο μεταξύ, μιλώντας για το ζήτημα της άμυνας, είπε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για την άμυνά μας. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πάντα στις ΗΠΑ, γι’ αυτό πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα. Πολλά από τα προβλήματα που έχουν αναγνωριστεί ως ευρωπαϊκά είναι πραγματικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο».