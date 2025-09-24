Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργάνωσαν 28 ομογενειακές οργανώσεις προς τιμήν του.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε δύο επίπεδα, το πρώτο ήταν η σημαντική, όπως είπε, οικονομική πρόοδος που έχει συντελεστεί στη χώρα μας και το δεύτερο επίπεδο στο γεωπολιτικό σκέλος, κάτι που συσχετίζεται και με τις ευρύτερες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα.

Εγινε παράδοση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή του χαιρετισμού του εξέφρασε τη χαρά του που μίλησε σε ομογενείς κάνοντας λόγο για «προνόμιο να μπορώ να παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση που έχει γίνει παράδοση».

Αναφερόμενος στα «άλματα» προόδου που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, τόνισε πως «η Αθήνα τώρα ανθίζει».

Αναφέρθηκε σε εκδήλωση της Wall Street Journal, όπου συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας με τη συζήτηση να έχει τίτλο: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Πολύ υπερήφανοι»

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που έχει κάνει μία χώρα που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα δανειζόταν με 10% και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι κάτω από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καλή δημοσιονομική πολιτική», προσέθεσε.

Η ελληνική οικονομία μεγαλώνει

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία μας μεγαλώνει με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την ευρωζώνη, προσελκύει συνεχώς άμεσες επενδύσεις στη χώρα. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. άμεσων επενδύσεων στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, ο τουρισμός ανθίζει. «Έχουμε καλωσορίσει και θα καλωσορίσουμε περίπου 36 εκατομμύρια ανθρώπους και θα είναι ακόμη μία χρονιά που θα σημειώσουμε ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά.

100 εβδομαδιαίες πτήσεις

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «έχουμε ανοίξει την αμερικανική αγορά, έχουμε πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τις ΑΠΕ με τα logistics, με τις υπηρεσίες, η Ελλάδα γίνεται ένας πόλος για την περιοχή».

Αναφέρθηκε στη δημιουργία των μη κερδοσκοπικών – ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον Οκτώβρη, τονίζοντας ότι είναι «υπερήφανος» για τη μεταρρύθμιση Ελλάδα γίνεται ένας «εκπαιδευτικός πόλος» που θα προσελκύσει ξένους φοιτητές.

Τα πανεπιστήμια

«Ταυτόχρονα τα δημόσια μας πανεπιστήμια ανοίγονται προς το εξωτερικό και ειδικά προς τις ΗΠΑ, μέσω καταπληκτικών εταιρικών σχέσεων που προσφέρουν ευκαιρίες στη νεολαία μας», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επιστροφή των Ελλήνων από το εξωτερικό. «Βλέπουμε την ανάδυση του τομέα της τεχνολογίας με πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν σε τεχνολογίες αιχμής φέρνοντας Έλληνες πίσω από το εξωτερικό.

Έρχονται Έλληνες από τις ΗΠΑ που επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία αναστροφή σε σχέση με αυτό που ονομάζαμε “brain drain”. Περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα παρά το αντίστροφο.

Αυτό είναι κάτι που μας κάνει υπερήφανους γιατί γνωρίζω ότι για κάθε Έλληνα που ζει στις ΗΠΑ και λαμβάνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη απόφαση. Είναι μία πεποίθηση για τη χώρα, ότι πιστεύουν στη δυναμική της χώρας», υπογράμμισε.

Η 7η Δεκεμβρίου

«Να γνωστοποιήσω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα λάβει χώρα για πρώτη φόρα εδώ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου. Νομίζω την 7η Δεκεμβρίου ο υπουργός Εργασίας θα έρθει με 50 κορυφαίους εργοδότες μας για να κάνει μία ανοιχτή εκδήλωση και να προσεγγίσει ενεργά ταλέντα στις ΗΠΑ.

Το έχουμε κάνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένας ωραίος τρόπος μέσω των συνεδρίων εργασίας να προσεγγίσουμε κόσμο που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», προσέθεσε.

Πυλώνας σταθερότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνική οικονομία», αλλά «έχει να κάνει και με τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας σε μία περιοχή με εντάσεις όπως αυτή της ανατολικής Μεσογείου».

Αναφέρθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τόνισε πως βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασία. «Το τελευταίο έτος Έχουμε δει μία εμβάθυνση της συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, στην άμυνα, στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση», ανέφερε.

Chevron και ExxonMobil

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος με το βαθμό συνεργασίας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Chevron και στην ExxonMobil που έχουν καταθέσει προσφορές για έρευνες νοτίως της Κρήτης.

Τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη» από τους αμερικανικούς κολοσσούς είναι και μια αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων στην άμυνα, η οποία και συνεχίζεται.

«Δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας στην άμυνα», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε αναβαθμίσει τις δυνατότητές μας.

Αγοράζουμε F35, παραλαμβάνουμε γαλλικές φρεγάτες, αναβαθμίζουμε τα F-16», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Ολοκληρώνοντας μίλησε για την πολύ ισχυρή ελληνοαμερικανική κοινότητα λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη στηρίζει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, μια σημαντική αύξηση, μεταξύ άλλων και για τους Έλληνες διπλωμάτες