Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις άριστες σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε στον Έλληνα πρωθυπουργό τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα θέματα που θα απασχολήσουν την επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες. Οι ηγέτες επανέλαβαν τη σταθερή δέσμευσή τους στην υλοποίησή του, τονίζοντας παράλληλα ότι τόσο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν εκφράσει την πλήρη στήριξή τους.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε επίσης τον κ. Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με ιδιαίτερη αναφορά στην επικείμενη τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου και στην οποία θα συμμετάσχει και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.