Μετά την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τα social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 χρόνων.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε o Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Αυστραλία, κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

«Ζήτησα από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας να μου δώσει συμβουλές για να το προχωρήσουμε και εμείς», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν είναι η τέλεια λύση»

«Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση, βλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία», πρόσθεσε ο έλληνας πρωθυπουργός.

Στην αρχή της ομιλίας του, σημείωσε ότι «αυτό το καλοκαίρι διάβασε μετά από παρότρυνση της συζύγου του ένα βιβλίο του Τζόναθαν Χάιντ το οποίο ονομάζεται “The Anxious Generation”, δηλαδή “η γενιά του άγχους”».

Ποιες θα είναι οι συνέπειες

«Καθώς διάβαζα για τις επιδράσεις που έχουν τα social media στα παιδιά μας, ένιωσα λες και ήμουν “μέσα” σε αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της χρήσης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εμείς ως ηγέτες κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό.

Πρώτα να βοηθήσουμε τους γονείς. Δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη», σχολίασε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Το parentcontrol.gr

Στη συνέχεια ανέφερε «στην Ελλάδα απαγορεύσαμε τη χρήση των κινητών στα σχολεία. Αυτό ήταν πραγματικά μια τεράστια αλλαγή στη σχολική εμπειρία των παιδιών. Δημιουργήσαμε το parentcontrol.gr μέσα στο gov.gr που κάνει δύο πράγματα:

Συνδέει ψηφιακά ως εργαλείο τα στοιχεία των παιδιών με τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι ίδιοι οι γονείς να μπορούν να δουν εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί όπως είπαμε, οι γονείς πρέπει να φτιάξουν έναν λογαριασμό σε αυτή τη σελίδα ώστε να προστατεύουν το παιδί τους ανάλογα με την ηλικία που έχει».

«Έχουμε υποχρέωση απέναντι τους γονείς»

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε ακριβώς για αυτό το θέμα και αυτό που έχω να σας πω εγώ, με τη δική μου εμπειρία στην Ελλάδα, είναι ότι πραγματικά λάβαμε πάρα πολλά σχόλια από τους γονείς οι οποίοι μας ζητάνε, μας παρακαλούν να κάνουμε κάτι για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό που μας ζητάνε οι γονείς

Εμείς ως υπεύθυνοι ηγέτες έχουμε υποχρέωση να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, αυτό που μας ζητάνε οι γονείς», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε «αν θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να συζητούν με ψηφιακά μέσα, να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές απαράδεκτες ή και καταστροφικές ακόμα».

Εχουν ήδη αρκετά λεφτά

Έχουμε ευθύνη γι αυτό όχι μόνο να συνεννοηθούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και με τους γονείς.

Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη αρκετά λεφτά. Δεν χρειάζεται να βγάζουν κι άλλα λεφτά εκμεταλλευόμενα τα εκμεταλλευόμενες τα παιδιά μας».