Σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχεσεις έχουν επιστρέψει σε κλίμα εντάσεων, πλην ελεγχόμενων τους τελευταίους μήνες, η ξαφνική αναβολή της συνεννοημένης για χθες συνάντησης μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας» στο Μανχάταν βαραίνει την ατμόσφαιρα. Η τουρκική πλευρά ενημέρωσε την ελληνική αποστολή για αναβολή του προγραμματισμένου ραντεβού στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και, παρότι άνοιξε κύκλος νέων συνεννοήσεων για επαναπροσδιορισμό του τετ α τετ επί αμερικανικού εδάφους, ανώτατη κυβερνητική πηγή έλεγε από τη Νέα Υόρκη χθες το απόγευμα (αργά το βράδυ Ελλάδας) ότι είναι «πολύ δύσκολο» να γίνει τελικά το ραντεβού «με βάση και το βαρύ πρόγραμμα του πρωθυπουργού» για σήμερα, Τέταρτη.

Σημειωτέον, ο Τούρκος πρόεδρος αναχωρεί σήμερα (ώρα 18:00 Νέας Υόρκης) για την Ουάσιγκτον, καθώς το πρωί της Πέμπτης, στις 10:00, θα περνά το κατώφλι του Λευκού Οίκου για τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εκνευρισμός

Όσο περνούσαν οι ώρες χθες, τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν την Αθήνα ως υπεύθυνη ότι ουσιαστικά παραβίασε συμφωνηθέντα της περασμένης εβδομάδας σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων (Μίλτων Νικολαϊδης από την ελληνική πλευρά, Τσαγατάι Κιλίτς από την τουρκική): ότι δηλαδή εκείνη βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

«Η δική μας θέση ήταν σαφής, κατά την οργάνωση της συνάντησης» έλεγε η ίδια κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας για «απολύτως κανονισμένο» ραντεβού – μια στάση που μαρτυρά εκνευρισμό τους τουρκικούς χειρισμούς. Και περιγράφοντας ότι πάντα η Ελλάδα προαναγγέλλει τις κλεισμένες συναντήσεις της – «η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει».

Οι σύνοδοι της Κοπεγχάγης στις 1-2 Οκτωβρίου

Απο τη στιγμή που το «παράθυρο» της Νέας Υόρκης κλείνει οριστικά, υπάρχει προοπτική να ανοίξει εκείνο της Κοπεγχάγης άμεσα. Και αυτό διότι την ερχόμενη εβδομάδα διοργανώνεται όχι μόνο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά επιπλέον και η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στην πρωτεύουσα της Δανίας θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου η άτυπη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών για να συζητηθούν δύο κρίσιμα θέματα: αφενός η κοινή άμυνα, αφετέρου η ενίσχυση της υποστήριξης στην Ουκρανία.

Ειδικά για το πρώτο, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, στο τραπέζι είναι το πρόγραμμα SAFE. Εκείνο στο οποίο διεκδικεί να μπει επισήμως η Τουρκία με την ελληνική πλευρά να σηκώνει το θέμα της άρσης του casus belli – ειδάλλως βέτο, όπως προειδοποιεί.

Μένει να φανεί εάν Ελλάδα και Τουρκία επιδιώξουν να έχουν στην Κοπεγχάγη τη συνάντηση που ακυρώθηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στο περιθώριο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Σε εκείνη τη σύνοδο θα παρευρεθεί σε κάθε περίπτωση ο Ερντογάν.