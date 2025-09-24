Προς ακύρωση σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες οδεύει τελικά η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει το βράδυ της Τρίτης (23/9) αλλά ανεβλήθη, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή ήταν η αιτιολογία που επικαλέστηκε η τουρκική πλευρά, για να ανακοινώσει στην ελληνική αντιπροσωπεία – λίγες ώρες πριν την συνάντηση – την αναβολή της.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή απάντησε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου και δη της εφημερίδας Μιλιέτ που προέβαλαν την δυσαρέσκεια της Τουρκίας για την ανακοίνωση από την Ελλάδα της ώρας της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Γνωστοποιήθηκε συγκεκριμένα από την ελληνική κυβέρνηση:

«Κατ την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο(σ.στην Τετάρτη).

Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πούν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Το ραντεβού

Σημειώνεται ότι ο ραντεβού στη Νέα Υόρκη έκλεισε στον απόηχο της προσώρας συγκρατημένης έντασης για το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, αλλά με τα πεδία που προκαλούν σοβαρές τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι περισσότερα από εκείνα που μπορούν να τις φέρουν κοντά: η Αγκυρα έχει αντιδράσει στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, στα Θαλάσσια Πάρκα, στο πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, στις «προειδοποιήσεις» της Ελλάδας ως προς την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE ενώ διατηρεί την απειλή πολέμου – κι ενώ ήδη μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης (όπως η Ιταλία) κρατούν ψηλά το επίπεδο συνεργασίας τους με την Τουρκία στα εξοπλιστικά.

Ο στόχος

Η Αθήνα, καταγράφοντας την επαναφορά των τουρκικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο που αναδεικνύει τα περιορισμένα περιθώρια σύγκλισης και τα όρια του ελληνοτουρκικού διαλόγου, θα προσήρχετο στη συνάντηση με έναν κεντρικό στόχο: να εκπεμφθεί η εικόνα της μίνιμουμ συνεννόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές του Αιγαίου, ενδεχομένως κι ένα αμοιβαίο σήμα ως προς τη συνέχιση της «θετικής ατζέντας» (εξάλλου ο προσδιορισμός ημερομηνίας για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας εκκρεμεί εδώ και έναν χρόνο πια).

Κι αυτό ώστε να μην ανατραπεί εκείνη των «ήρεμων νερών», παρά τις βαθιές διαφορές αντίληψης στα «δύσκολα» κεφάλαια της ελληνοτουρκικής ατζέντας.