Η κακοκαιρία Adel άφησε το στίγμα της σήμερα στην Αττική και άλλες περιοχές, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, με την ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων και τις πυκνές χαλαζοπτώσεις, που άφηναν πίσω τους… χιονισμένο τοπίο, με τα προβλήματα να μετατοπίζονται τις επόμενες ώρες και αύριο Σάββατο στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα ύψη βροχής που έπεσαν σήμερα Παρασκευή (28/11) στην Αττική δεν ήταν μεγάλα (40-50 mm), ωστόσο η ραγδαιότητα της βροχής ήταν πολύ μεγάλη. Εξηγώντας το φαινόμενο είπε, ότι λόγω της νοτιοδυτικής ροής των ανέμων, οι θερμές και υγρές αέριες μάζες που προέρχονταν από το Μυρτώο Πέλαγος, κινήθηκαν μέσα στον Σαρωνικό και προκάλεσαν σε συνδυασμό με τη σύγκλιση των ανέμων τη ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Ο Σαρωνικός λειτούργησε σαν «χοάνη», με το σύστημα να επηρεάζει την Αττική, σημείωσε ο κ. Κολυδάς.

Που μετατοπίζονται τα ισχυρά φαινόμενα

Η Αττική πάντως εξακολουθεί να επηρεάζεται από την κακοκαιρία Antel, καθώς λίγο μετά της 23:30 νέο κύμα κακοκαιρίας με αστραπές, κεραυνούς, έντονη βροχόπτωση και χαλαζοπτώσεις πλήττει κυρίως περιοχές της Δυτικής Αττικής και των βορείων προαστίων, αλλά σταδιακά επεκτείνεται στο λεκανοπέδιο και αναμένεται να διαρκέσει τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Τα ισχυρά φαινόμενα μετατοπίζονται τις επόμενες ώρες με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Ενδεικτικά, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Θάσο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Σάμο.

Από το πρωί έως νωρίς το απόγευμα Σαββάτου (29/22) η κακοκαιρία μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα. Η προσοχή θα είναι στραμμένη στη Ρόδο, αλλά και στο Καστελλόριζο, που φαίνεται πως θα επηρεαστεί.

Δείτε live στο Windy την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Από την Κυριακή και μετά, ο καιρός βελτιώνεται και δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για αύριο Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

Αττική

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Στη δυτική Μακεδονία προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα περιοριστούν. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι θα στραφούν σε ανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, τοπικά έως 6 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τις πρωινές ώρες θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές έως το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα νότια έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αργότερα σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια, με ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 13-15 βαθμούς στα βόρεια, 16-18 στα δυτικά και κεντρικά, έως 19 στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά και 18-20 βαθμούς στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.