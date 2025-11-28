Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα.

Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, όπου σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον παρακάτω χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς.

Επιπλέον, τρεις σταθμοί στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1.000 χιλιοστά.