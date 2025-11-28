Σοβαρά προβλήματα στους δρόμου και στην κυκλοφορία των οχημάτων από το νωρίς το πρωί της Παρασκευής καθώς Δρόμοι σε Αθήνα και Πειραιά έχουν πλημμυρίσει.

Γολγοθάς έχει ξεκινήσει ήδη για τους οδηγούς καθώς σοβαρά προβλήματα υπάρχουν αυτή την ώρα.

Ειδικότερα, για μία περίπου ώρα, από τις 07.15 έως τις 08.10 το πρωί, λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων έκλεισε το τμήμα της οδού Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως την οδό Χαμοστέρνας, όπου όμως αποκαταστάθηκε το πρόβλημα όταν κόπασε η βροχή.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν και άλλοι δρόμοι, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δεν υπήρξε άλλη διακοπή κυκλοφορίας, είναι όμως αυξημένη η κίνηση στους οδικούς άξονες και κυρίως στον Κηφισό.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κοπή δύο δένδρων, εκ των οποίων το ένα στο Χαλάνδρι έχει πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Επίσης δέχτηκε 10 κλήσεις για πλημμύρες σε υπόγεια σε όλη την Αττική.

Δείτε live σε ποιους δρόμους υπάρχουν προβλήματα σύμφωνα με την Τροχαία

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα με πολλά προβλήματα να αντιμετωπίζει το σημείο στην άνοδο στο ύψος του Αιγάλεω μέχρι το Μενίδι.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.

Κίνηση θα συναντήσουν τμηματικά και όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στην άνοδο και στη Λ. Καρέα στην κάθοδο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 10΄-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/gYIKtmr6BW — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 28, 2025

Για την Αττική Οδό ισχύουν τα εξής με τις καθυστερήσεις:

