Η Αθήνα υποδέχεται επίσημα τα Χριστούγεννα, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων δίνει το σύνθημα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.

Η μεγάλη γιορτή έχει ξεκινήσει, με το κέντρο της πόλης να πλημμυρίζει από φώτα, μουσική και χαμόγελα. Από το πρωί, χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες απολαμβάνουν την εορταστική ατμόσφαιρα και τον εντυπωσιακό στολισμό.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 19 μέτρων, προέρχεται από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και έχει κοπεί με άδεια του δασαρχείου Βυτίνας. Το έλατο, από δενδροκομική καλλιέργεια, δεσπόζει πλέον στο κέντρο της πλατείας, αποτελώντας το επίκεντρο του εορταστικού σκηνικού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Από τις 17:00, η Big Band του Δήμου Αθηναίων δίνει το πρώτο μουσικό σήμα, πλημμυρίζοντας το κέντρο με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Η γιορτινή διάθεση κορυφώνεται στις 18:00, όταν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου ξεκινά τη δική της «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού προς το Σύνταγμα.

Στις 18:30, ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή για ένα ειδικά διαμορφωμένο live show, κρατώντας αμείωτο το κέφι μέχρι και μετά τη φωταγώγηση του δέντρου.

Η μεγάλη στιγμή

Στις 19:30, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δίνει το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου και την αποκάλυψη του εορταστικού διάκοσμου. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα φωτάκια δημιουργούν μια μαγευτική εικόνα. Συνολικά, 21.000 μέτρα γιρλάντας και 168.000 λαμπάκια φωτίζουν την πλατεία Συντάγματος.

Μετά το τέλος των γιορτών, το έλατο θα μεταφερθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου θα αξιοποιηθεί από φοιτητές σε έργα ξυλογλυπτικής. Τη βραδιά παρουσιάζουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ η εκδήλωση αποδίδεται ταυτόχρονα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, εξασφαλίζοντας πλήρη προσβασιμότητα για όλους.

Η πόλη φορά τα γιορτινά της

Ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας έχει ήδη αποκαλυφθεί. Η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας λάμπουν με φωτεινές εγκαταστάσεις, φωτοσωλήνες και χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Ο φετινός στολισμός περιλαμβάνει:

78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων

2.113 επίστηλα διακοσμητικά

1.325 εναέρια στολίδια

11.933 μέτρα φωτοσωλήνες

47 επίγειες κατασκευές

Στην οδό Ερμού δεσπόζει η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες, ενώ ένας φωτεινός επιδαπέδιος Άγιος Βασίλης περιμένει μικρούς και μεγάλους για φωτογραφίες. Στην πλατεία Μητροπόλεως έχει τοποθετηθεί και φέτος η παραδοσιακή φάτνη.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι της Ομόνοιας θα παρουσιάζει εντυπωσιακά υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική, προσφέροντας ακόμη μία στιγμή χριστουγεννιάτικης μαγείας στο κέντρο της πόλης.