Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε γύρω στις 2 το μεσημέρι τη Μυτιλήνη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάββας, η καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα το φράξιμο φρεατίων και τη συσσώρευση υδάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η χαλαζόπτωση προκάλεσε πλημμύρες σε καταστήματα της οδού Ερμού, την ώρα που η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη λόγω Black Friday. Πολλοί καταναλωτές δυσκολεύτηκαν στις μετακινήσεις τους, ενώ οι έμποροι έσπευσαν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τα νερά και το χαλάζι.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στις μετακινήσεις των μαθητών

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης αναστάτωση κατά την αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία της Μυτιλήνης. Γονείς και παιδιά αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων, της περιορισμένης ορατότητας και των λιμναζόντων υδάτων. Σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν ουρές οχημάτων, ενώ σε άλλες περιοχές η κυκλοφορία ήταν αδύνατη εξαιτίας της συσσώρευσης χαλαζιού.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στη Δυτική Λέσβο, κυρίως στις περιοχές Καλλονής, Φίλιας και Σκαλοχωρίου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον ποταμό Τσικνιά στην Καλλονή, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα δύο μέτρα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.