Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σάρωσαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28/11) την Αττική. Δρόμοι γέμισαν με νερό καθιστώντας την κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων πραγματικό «Γολγοθά».

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε είναι το γεγονός ότι πολίτες ανέβηκαν σε καρότσα αγροτικού και κλαρκ προκειμένου να καταφέρουν να περάσουν χείμαρρους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνονται πολίτες που ανέβηκαν στην καρότσα του οχήματος του δήμου για να διασχίσουν τον δρόμο που είχε πλημμυρίσει από νερό με άλλους να μιλούν για «μοναδική εμπειρία» και άλλους «για κακά χάλια με βουλωμένους υπονόμους».

Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής η ΕΜΥ με νέο έκτακτο δελτίο επικαιροποίησε τα στοιχεία για τη επέλαση της μεγάλης κακοκαιρίας υπογραμμίζοντας ότι η κακοκαιρία στην Αττική θα κρατήσει μέχρι το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κοπή δύο δένδρων, εκ των οποίων το ένα στο Χαλάνδρι έχει πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Επίσης δέχτηκε 10 κλήσεις για πλημμύρες σε υπόγεια σε όλη την Αττική.

Το κέντρο της Αθήνας αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε πρωινή του ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο ισχυρός πυρήνας των καταιγίδων που επηρεάζει την Αττική παρότι παρουσιάζει μικρή εξασθένηση , συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον Σαρωνικό».

Ο ισχυρός πυρήνας των καταιγίδων που επηρεάζει την Αττική παρότι παρουσιάζει μικρή εξασθένηση , συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον Σαρωνικό . Η προσοχή μας για μια ώρα ακόμη παρά την εξασθένηση . @CivPro_GR @EMY_HNMS pic.twitter.com/9OiMu8366j — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 28, 2025

Πού έκλεισαν σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Για μία περίπου ώρα, από τις 07.15 έως τις 08.10 το πρωί, λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων έκλεισε το τμήμα της οδού Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως την οδό Χαμοστέρνας, όπου όμως αποκαταστάθηκε το πρόβλημα όταν κόπασε η βροχή.

Η αδιάκοπη, έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βουλιαγμένης, όπου σε σημεία της τα αυτοκίνητα δυσκολεύονταν να κινηθούν μέσα στους μεγάλους όγκους νερού.

Όπως μεταδίδει το MEGA, τα περισσότερα προβλήματα σημειώθηκαν στα νότια προάστια. Στο Παλαιό Φάληρο μια ολόκληρη γειτονιά – στη διασταύρωση των οδών Φαέθωνος και Χαρίτων – μετατράπηκε σε λίμνη.

Στον Φλοίσβο η διασταύρωση της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αγίου Αλεξάνδρου ήταν το πρωί απροσπέλαστη για τους πεζούς. Οδηγοί αναγκάστηκαν να σπρώχνουν τα αυτοκίνητα τους που εγκλωβίστηκαν στα νερά της βροχής.

Ίδια κατάσταση και στη Γλυφάδα όπου μέσα σε λίγες ώρες πλημμύρισαν ολόκληρες γειτονιές.

Σοβαρά προβλήματα σε νότια προάστια – Προβλήματα και στον Κολωνό

Ο δρόμος γύρω από την πλατεία Φλέμινγκ στη Γλυφάδα έχει μετατραπεί σε λίμνη. Όπως λένε οι κάτοικοι αυτό συμβαίνει κάθε φορά που βρέχει τα τελευταία χρόνια.

Στον Κολωνό, στην οδό Αντιγόνης μια ολόκληρη γειτονιά πνίγηκε στη λάσπη. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ στα νερά εγκλωβίστηκαν ακόμα και φορτηγά.

Στη Βάρκιζα οι κάτοικοι ξύπνησαν το πρωί από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε φθορές σε αρκετά οχήματα.

Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να επηρεάσει με ισχυρά φαινόμενα πολλές περιοχές της χώρας σήμερα.

Πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής 3 ημερών έως το μεσημέρι της Παρασκευής 28/11

Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα αναφέρει το Meteo. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Σε Red Code Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Να σημειωθεί ότι σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι οι δύσκολες ώρες θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Ανεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι και τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Σε ποιες περιοχές θα βρέξει το Σάββατο – Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου

Το Σάββατο το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη.

Το απόγευμα η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.

Στην Αττική προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, αλλά και ανοίγματα με ηλιοφάνεια. Μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-17 βαθμούς, και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ αρχικά, αλλά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά αναμένεται μέχρι το μεσημέρι, με περισσότερο ήλιο στη συνέχεια. Βροχές θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα, με σποραδικές καταιγίδες στα πιο παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-14 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 3-5 μποφόρ.