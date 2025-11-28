Απίστευτες εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική το πρωί της Παρασκευής. Από το πρωί πολίτες ζουν ένα «Γολγοθά» λόγω της έντονη κακοκαιρίας και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε είναι το γεγονός ότι πολίτες ανέβηκαν σε καρότσα αγροτικού προκειμένου να καταφέρουν να περάσουν χείμαρρο ώστε να μπουν στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο πολίτες ανέβηκαν στην καρότσα του οχήματος του δήμου για να διασχίσουν τον δρόμο που είχε πλημμυρίσει από νερό με άλλους να μιλούν για «μοναδική εμπειρία» και άλλους «για κακά χάλια με βουλωμένους υπονόμους».