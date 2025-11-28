Η κακοκαιρία Adel δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της χώρας, «σαρώνοντας» περιοχές με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνα φαινόμενα που αυξάνουν το ρίσκο πλημμυρών και ατυχημάτων. Δήμοι από διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας αναγκάζονται να αναστείλουν προληπτικά τη λειτουργία σχολείων, καθώς η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών τίθεται για ακόμη μία φορά σε προτεραιότητα.

Αν και στην Αττική δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για κλειστά σχολεία, αρκετές περιοχές της χώρας λαμβάνουν ήδη μέτρα προστασίας απέναντι στη συνεχιζόμενη επέλαση της κακοκαιρίας.

Ο Δήμος Πεντέλης έχει ανακοινώσει κλειστά σχολεία το πρωί της Παρασκευής. «Έκτακτη ανακοίνωση Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου».

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα.

Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.

Ανακοίνωση Δήμου Σπάτων–Αρτέμιδος

Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

Γυμνάσιο Σπάτων

Λύκειο Σπάτων

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο:

την ασφάλεια μαθητών,

την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση,

την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».

Kλειστά σχολεία στο Κιλκίς

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού των Πολιούχων και Προστατών «Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων». Η τοπική αργία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές, από τους παιδικούς σταθμούς έως και τα λύκεια, προσφέροντας στους μαθητές μια εμβόλιμη τριήμερη ανάπαυλα πριν την επιστροφή τους στις τάξεις τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση του Δήμου προβλέπει ότι:

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αργία αφορά επίσης Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και κάθε δομή που λειτουργεί υπό τη δημοτική ομπρέλα.

Τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η καθιερωμένη εορτή προς τιμήν των τοπικών Αγίων αποτελεί σημαντικό θεσμό για την περιοχή, με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την ημέρα.

Στην Κέρκυρα, τόσο ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας όσο και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Οι δήμοι έκριναν ότι, παρά την κακοκαιρία, οι καιρικές συνθήκες δεν απαιτούν αναστολή λειτουργίας.