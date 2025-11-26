Η κακοκαιρία «Adel»βρίσκεται προ των πυλών και αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται από το βράδυ της Τετάρτης και προβλέπεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού κάνει λόγο για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές αναμένονται σημαντικές ποσότητες βροχόπτωσης, με αυξημένη πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, για την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.

Κλειστά και αύριο τα σχολεία του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση σύμφωνα με το corfutvnews.gr ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.