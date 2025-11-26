Στο έλεος της σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης η Κέρκυρα καθώς από τις βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει πολλοί δρόμοι, κυρίως στην πειοχή των Αλυκών.

Οπως αναφέρει το Kerkyrasimera.gr, στο ΕΑΚΚ, κομμάτι από πλεξιγκλάς μετακινήθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και το κλείσιμο του Αθλητικού Κέντρου για λόγους ασφαλείας.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη λειτουργία υπηρεσιών, καθώς η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας πλημμύρισε από τα νερά της βροχής.