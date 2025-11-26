Σφοδρό αναμένεται το πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel» από την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία. Πριν από λίγη ώρα, στα κινητά των κατοίκων των δύο περιοχών ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας περιορίστε της μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για την κακοκαρία «Adel»

Στην έλευση της κακοκαιρίας Adel αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι «αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα».

Το κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα Στην Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων . Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά , αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το “αστρονομικό” ποσό των την 256 mm.

Σημειώνεται ότι, στην διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας για την οποία η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2025, έως την Παρασκευή 28/11/2025. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στη σύσκεψη ενημερώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική -Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και -Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου -Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής -Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Διευκρινίζεται ότι, αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.