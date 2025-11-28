Η κακοκαιρία Adel έπληξε την Παρασκευή στην Αττική. . Οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα ενώ κάθε λίγα δευτερόλεπτα «έπεφταν» κεραυνοί.

Εντυπωσιακός κεραυνός φώτισε τον Αττικό ουρανό, όπως τον κατέγραψε η κάμερα του MeteoLiosia Weather Obsessed, από τα Άνω Λιόσια.

Το φαινόμενο «Shelf Cloud» στα νότια προάστια

Σε βίντεο του Forecast Weather Greece, φαίνεται το φαινόμενο «Shelf Clouds» στον ουρανό των νοτίων προαστίων. Ένα shelf cloud είναι ένας οριζόντιος σχηματισμός νέφους που εμφανίζεται στο μπροστινό άκρο μιας καταιγίδας. Συνήθως μοιάζει με ένα τεράστιο, σκοτεινό επίπεδο σύννεφο, σαν ένα κύμα χαμηλά στον ουρανό.

Ανάποδος κεραυνός με θέα τον Υμηττό

Εντυπωσιακός κι ένας ανάποδος κεραυνός με φόντο τον Υμηττό.